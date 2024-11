Inter-news.it - Berenbruch non è solo ‘qualità’: crescente maturità con l’Inter Primavera

Thomasè uno dei volti più positivi dell’inizio di stagione del. Sia in campionato che in Youth League, il calciatore italiano sta dimostrando tanto doti tecniche quanto unada veterano.LE PRESTAZIONI – Thomassta gradualmente acquisendo una centralità nel, allenata da Andrea Zanchetta, grazie al suo modo di stare in campo e di affrontare ogni avversario. La base è nota ed evidente a tutti, essendo rappresentata da un bagaglio tecnico di assoluto valore che gli consente di tentare la giocata anche quando sotto pressione e marcato dal difendente avversario. Una tecnica messa in mostra in questo inizio di annata, mettendo a referto 4 gol e 2 assist nel Campionatoe 2 reti in Youth League. In quest’ultimo caso, consegnando agli appassionati una prodezza con cui ha consentito ai nerazzurri di chiudere il risultato contro il Manchester City nella prima sfida del girone vinta 4-2.