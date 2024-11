Ilrestodelcarlino.it - Bellaria Research Center. Il sostegno di Società Dolce

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La, cooperativa sociale che opera nei settori infanzia, anziani, minori, disabilità e salute mentale, fragilità e servizi sanitari, è entrata a far parte della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche delper la creazione del, il polo scientifico che ospiterà 400 tra medici e ricercatori. Che cosa vi ha convinti di più del progetto portato avanti dalla Fondazione? "La Fondazione rivolge la propria attenzione alle persone fragili, colpite da patologie neurologiche, che si innesta nell’attività del, istituto di rilevanza scientifica che fa distinguere Bologna per la sua eccellenza nel campo della salute", risponde Pietro Segata, presidente di. C’è qualche aspetto particolare che distingue questa iniziativa, a suo modo di vedere? "Coinvolge in maniera forte lacivile e apre le proprie porte ai soggetti sussidiari, come è anche la nostra cooperativa".