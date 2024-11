Oasport.it - Basket, Rob Gray regala a Scafati la terza vittoria in campionato su Varese

Il duello in coda è della Givova. La squadra di Marcelo Nicola si prende lastagionale nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, sconfiggendo la Openjobmetisper 94-85 grazie a un ultimo parziale da 27-14; con un Jordan McRae da soli 6 minuti, il protagonista è Robcon 24 punti in 32‘, affiancato dai 18 di Sorokas e dai 15 di Pinkins, oltre ai 9 con 6 assist di Andrea Cinciarini. Dall’altra parte non basta Jaylen Hands con 23 punti ma con 21 tiri.Primo quarto frizzante, conche si aggrappa nei primi minuti a Rob, che chiude con 13 nei primi 10? marimane sempre lì grazie a Jaylen Hands, che inizia piano piano il suo show. A rompere l’equilibrio nel finale è la tripla di Zanelli che permette ai padroni di casa di chiudere avanti sul 27-25 il primo quarto.