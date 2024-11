Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2024 ore 07:30

DEL 14 NOVEMBREORE 20.20 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZEÈ STATO RIMOSSO IL MEZZO PESANTE IN PANNE AL KM 521+000 NEI PRESSI DI PONZANONO VERSO, IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE.ANDIAMO SUL RACCORDOIN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E CASILINA.SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DA.ANCORA CODE SULLA PONTINA, VERSO LA CAPITALE, TRA SPINACETO E IL RACCORDO.DISAGI NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIORALLENTATA LA FL3VITERBO PER UN GUASTO TECNICO TRA CESANO E ANGUILLARA; RITARDI FINO A 40 MINUTI E POSSIBILI CANCELNI O LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI IN VIAGGIO.PERMANE RALLENTATA, INOLTRE, LA CIRCONE SULLA LINEA CONVENZIONALEFIRENZE E SULLA FL1 ORTEFIUMICINO AEROPORTO PER UN’OSTRUZIONE SULLA LINEA TRA MONTEROTONDO E FARA SABINA.