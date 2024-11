Gamberorosso.it - Venezia, chiude il Fondaco dei Tedeschi. Raffaele Alajmo: “Saputo dai giornali”

Il locale Amo disegnato da Philippe Starck al piano terra didei, a due passi dal Ponte di Rialto, è una stella del firmamento. La notizia della chiusura coinvolge anche loro, eppure, raggiunto al telefono, dichiara al Gambero Rosso di aver appreso la notizia dai.“Dobbiamo tutelare i nostri 25 dipendenti”«Lo abbiamodal Gazzettino», ci spiegamentre si trova in Sudafrica per lavoro. «Comprendiamo le difficoltà di Dfs ma noi abbiamo investito 2 milioni di euro nel ristorante e dobbiamo tutelare i nostri 25 dipendenti. Ci sarà sicuramente un confronto legale anche perché da contratto abbiamo una possibilità di uscita l'anno prossimo ma la durata complessiva del contratto di affitto sarebbe dovuta essere di 9 anni». Senza contare che proprio in questi giorni stanno lanciando il nuovo menu di Amo che punta su una cucina ricca di contaminazioni, sempre più coerente con quello che è stata ed è