Un ponte verso l’Africa Spezia è in prima linea | Mediterraneo strategico

Un nuovo paradigma economico, fatto di rinascita infrastrutturale e investimenti. La nuova frontiera è al di là del, in Africa, con un continente in piena rivoluzione economica che vuole diventare centrale nei traffici marittimi. Una rivoluzione a cui vuole partecipare anche l’Italia, che punta a diventare con le sue imprese e i suoi porti – Lain primis – una delle principali porte di interscambio commerciale tra i due continenti. Ed è sulle strategie e i progetti che ieri ha preso il via ’A bridge to Africa’, convegno di due giorni promossa da Comune e Autorità di sistema portuale del Mar ligure Orientale con la collaborazione delle aziende, e organizzata dal locale Propeller Club. La giornata è stata caratterizzata dalle presentazioni delle delegazioni di Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia, ma anche dai dati commerciali che l’Italia ha saputo sviluppare in questi anni con i porti deldel sud.