Quifinanza.it - Un monopolio di Stato per la cannabis, la proposta del M5S che non piace al governo

Leggi su Quifinanza.it

Da anni si discute diin Italia, senza trovare un accordo politico. Il dibattito è andato facendosi sempre più aspro, allontanando nettamente l’ipotesi di una linea comune.Ilha addirittura deciso di dichiarare battaglia allalight, mettendo a rischio un intero settore imprenditoriale. In questo scenario il Movimento 5 Stelle ha proposto un vero e proprio “”, in pieno contrasto con la stretta dell’esecutivo.diTrattare lacome il tabacco, questa è ladel M5S. Si ipotizza un vero e proprioe una regolare licenza per la coltivazione e la vendita.Questa, che di certo non trova il gradimento deldi Giorgia Meloni, è stata posta in uno degli emendamenti alla Manovra. Nel frattempo il disegno di legge Sicurezza è in seconda lettura al Senato.