Gaeta.it - Tragico caso di una bambina di 18 mesi: peggioramento delle condizioni a causa di sostanze nocive

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un drammatico evento ha colpito la comunità sanitaria in Toscana, dove le autorità hanno reso noto che unadi un anno e mezzo è deceduta dopo un rapidosuedi salute, verificatosi probabilmente atossiche rilasciate da una pila. Questo episodio ha sollevato molte preoccupazioni e ha destato un’attenzione particolare nei confronti della sicurezza dei materiali utilizzati in dispositivi comuni.Ricostruzione dele protocolli seguitiDalla nota congiunta emessa dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e dall’ospedale del cuore di Massa Monasterio, si evince che sono stati rispettati tutti i protocolli previsti per situazioni del genere. A quanto pare, laera stata inizialmente ricoverata instabili, ma le suesono rapidamente deteriorate, portando i medici a un intervento urgente.