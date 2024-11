Ilrestodelcarlino.it - Tour Music Fest, la rapper Trama in finale

C’è anche la talentuosaimolese Arianna Canè, in arte, tra i finalisti del2024. L’appuntamento, considerato il più grandecontest di Europa, si svolgerà a San Marino dal 24 novembre al 1° dicembre e sarà presieduto da Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi., dopo aver brillantemente superato le Live Audition, salirà sul palco dell’Auditorium Little Tony il 27 novembre per lanazionale della categoria. Tappa obbligata per centrare il lasciapassare per l’epilogo continentale del, in programma qualche giorno dopo sempre a San Marino davanti agli occhi di esperti come Beppe Vessicchio, Monica Hill, Francesco Rapaccioli e Paola Folli. Ma anche al cospetto di Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e tante altre star di fama internazionale.