Telefonata Scholz-Putin 2 anni dopo l'ultima: "Ritira le truppe", "accordo con i nuovi territori". Zelensky si arrabbia col cancelliere

Per la primaquasi dueiltedesco Olafha parlato al telefono con il presidente russo Vladimirvolta era stata nel dicembre 2022. Il colloquio è durato circa un’ora. Poco prima – spiega il governo di Berlino – ilaveva parlato anche con il presidente ucraino Volodymyr. Aha chiesto il ritiro delledall’Ucraina e negoziati con Kiev. Sono richieste che Mosca probabilmente respingerà al mittente come ha sempre fatto finora con qualsiasi interlocutore. Nellacon, riferisce lo Spiegel,ha condannato gli attacchi aerei russi contro le infrastrutture civili in Ucraina e ha sottolineato che l’invio di soldati nordcoreani in Russia per missioni di combattimento comporta una grave escalation ed espansione del conflitto.