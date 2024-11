Gaeta.it - Sequestro di alimenti a Pomigliano: oltre cento chili confiscati e multe elevate

Un'operazione di controllo condotta dai Carabinieri Forestali di Marigliano e dai Carabinieri di, coadiuvati dall'ASL Veterinaria UOV ambio 2, ha portato a risultati significativi nel campo della sicurezza alimentare. Durante l'ispezione, una macelleria situata ad'Arco è stata al centro di una scoperta controversa, con l'intervento che ha portato aldi ettantadi prodotti alimentari privi della necessaria documentazione.di prodotti alimentari non tracciabiliL'intervento ha avuto luogo in una macelleria did'Arco, nota per la vendita di carne e salumi. I Carabinieri hanno rinvenutoun quintale di, tra cui verdure cotte, ali e spezzatino di pollo, guanciale e salami. Questi prodotti sono risultati privi di qualsivoglia forma di tracciabilità.