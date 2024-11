Notizie.com - Scioperi troppo ravvicinati, il Garante chiede di evitare lo stop a sanità e trasporti. I medici: “Noi lo confermiamo”

La Commissione di garanzia sugliha invitato Cgil e Uil ad escludere i settori deidellae della giustizia. Ilha indicato una violazione della regola della cosiddetta rarefazione oggettiva, ovvero il rispetto dell’intervallo minimo di dieci giorni tra gliproclamati.esclude sciopero 29 novembre (ANSA) Notizie.comLo sciopero generale di Cgil e Uil è previsto per il prossimo 29 novembre. Prima ci sono quello di 24 ore deitra il 23 e il 24, della giustizia del 25 e delladel 20.Nel momento in cui si scrive, Cgil e Uil non hanno ancora preso una decisione ed è atteso nelle prossime ore un comunicato ufficiale, probabilmente congiunto, delle due sigle sindacali. Intanto Pierpaolo Bombardieri (segretario Uil) ha fatto sapere di essere stato informato con “una lettera della Commissione, che stiamo verificando e quanto prima faremo sapere le nostre valutazioni”.