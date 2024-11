Lanazione.it - Sarabanda in concerto con l’Oma e il Liceo Musicale

Arezzo, 15 novembre 2024 – Giovedì 21 novembre, con inizio alle ore 21, l’Orchestra Multietnica di Arezzo è lieta d’invitare amici ed estimatori presso il Teatro Pietro Aretino di Arezzo per “in”, evento conclusivo del laboratorioche ha coinvolto gli studenti deldi Arezzo nell’ambito del progetto, risultato tra i vincitori del bando per l’integrazione 2024 promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo e sostenuto dal Bando Patrocini del Cesvot. La serata vedrà esibirsi gli studenti partecipanti al laboratorio insieme a I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, in un originale ensemble diretto da Enrico Fink con il principio di favorire lo scambio di idee ed esperienze, abbattere le barriere culturali e promuovere una società più aperta e inclusiva.