Gaeta.it - Protesta a Torino: studenti in piazza contro la politica scolastica e per la Palestina

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un’imponente manifestazione ha coinvolto centinaia di, tutti uniti per esprimere il loro dissenso verso le decisioni del governo in merito alla scuola e per solidarizzare con la causa palestinese. Laè diventata il palcoscenico di unache ha preso una piega piuttosto turbolenta, giustificando l’intervento delle forze dell’ordine e culminando in disordini e atti di vandalismo.Ladegli: motivazioni e richiesteL’evento si è svolto nel cuore di, con l’affluenza di giovani provenienti da diverse realtà scolastiche. La manifestazione è stata animata da slogan e striscioni che denunciavano la situazione attuale delle istituzioni educative in Italia. Glihanno contestato l’aumento del costo della vita e delle spese scolastiche, considerando insostenibile la pressione economica che grava sulle famiglie.