Inter-news.it - Portogallo-Polonia, le formazioni ufficiali: Zielinski sfida Ronaldo!

Leggi su Inter-news.it

L’interista Piotrtorna in campo e lo indelicatissima per la sua Nazionale per il proseguo in Nations League. Ecco ledei due CT.LE SCELTE – Alle ore 20.45 toccherà arsi in Nations League. La, valevole per il quinto turno della competizione, vedrà protagonista anche Piotr. Il centrocampista dell’Inter, che proprio di recente si è espresso sul club e sulla sua Nazionale, partirà titolare nel centrocampo a cinque del commissario tecnico Micha? Probierz. Inal braccio del polacco anche la fascia da capitano, che non può che inorgoglirlo. Tra gli avversari compare il campione Cristiano, ma anche il cugino rossonero Rafael Leao. Di seguito leappena diramate diparticolarmente delicata per la squadra ospite.