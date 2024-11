Gaeta.it - Pescara prepara la sfida di Arezzo: le dichiarazioni del tecnico Baldini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella settimana che precede l’attesa partita contro l’, ildel, Silvio, ha rilasciato alcunesuitivi della squadra e sull’affrontare lain terra toscana. Con la gara in programma domenica alle ore 15, l’allenatore ha parlato delle condizioni della rosa e delle aspettative per il match, evidenziando la buona forma del team.Condizioni della rosa e scelte tatticheDurante l’incontro con i media,ha espresso soddisfazione per l’andamento della settimana di allenamenti, sottolineando che i giocatori stanno mostrando grande determinazione. “Settimana ottima. I ragazzi hanno il pilota automatico,” ha affermato. La squadra, attualmente in una buona posizione in classifica, presenta alcune problematiche fisiche con Lonardi che non sarà disponibile, mentre Dagasso e Pierozzi dovranno accontentarsi di un posto in panchina.