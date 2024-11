Ilgiorno.it - Per gli ex vertici condanne fino a 3 anni

È stato accolto il concordato in appello, una sorta di patteggiamento in secondo grado, a pene rispettivamente di 3e 8 mesi e 2(con sospensione condizionale), per Ferdinando Matera e Armando Messineo, ex direttore generale ed ex presidente della Cesare Pozzo, storica Società nazionale di mutuo soccorso, e aiall’epoca della controllata Fondo Salute Sce, dalle cui casse, secondo le indagini dei pm, sarebbero stati drenati circa 5 milioni di euro attraverso pagamenti di fatture per operazioni inesistenti. Decisamente più basse, dunque, le pene stabilite dalla quarta penale della Corte d’Appello, con l’ok della Procura generale, rispetto a quelle del primo grado. Matera, nel maggio 2023, era stato condannato a 10e 6 mesi di reclusione, mentre Messineo a 6e 9 mesi.