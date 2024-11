Unlimitednews.it - Pecoraro Scanio “Da Bologna incentivi per giovani innovatori”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Alfonso, presidente della fondazione Univerde, promotore della rete Ecodigital e già ministro dall’eventoEcodigital con l’assessore comunale alla digitalizzazione Massimo Bugani,startupper e investitori rilancia con il giovane Lorenzo Casadei un appello per sostenere ievitando che emigrino all’estero. “L’Italia non può essere il fanalino di coda in Europa per investimenti in startup arrivando perfino a prevedere obblighi e spese notarili per iche avviano imprese innovative. Ecco perché sostengo l’impegno diEcodigital come Lorenzo Casadei e il suo gruppo che chiede in Emilia Romagna un impegno per l’educazione alla transizione ecologica e digitale”. Lorenzo Casadei ha aggiunto “ringrazio Alfonso, promotore della rete Ecodigital, per il sostegno e ci impegniamo per realizzare un fondo per l’educazione ecodigital e al cambiamento climatico e per gliai”.