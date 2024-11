Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox weekend 16 e 17 Novembre 2024

Fox rivela l'del fine settimana 16 e 17, concentrandosi su amore e salute. A guidare queste 48 ore sarà la Luna in Gemelli. Il quadro astrologico si fa intrigante, con progetti favoriti per alcune coppie e con incontri piccanti in vista. C'è chi dovrà fare molta attenzione, non solo all'interno della famiglia ma anche sul lavoro. Approfondiamo.Fox 16 - 17: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: il quadro astrale si presenta favorevole per i progetti di coppia. Via libera ai matrimoni e alla convivenza. Domenica positiva per fare chiarezza su certe questioni, ma senza litigare. Lavoro: cerca di dedicare tempo alle relazioni costruttive, quelle che ti servono nel tuo mestiere o che potrebbero tornarti utili un domani. Avanza una richiesta a coloro che non ti hanno dato il giusto premio per il tuo operato.