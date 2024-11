Nerdpool.it - Operazione Vendetta: Rami Malek e Laurence Fishburne protagonisti del nuovo thriller spionistico

20th Century Studios ha rilasciato il trailer ufficiale e il poster di, ild’azione conil premio Oscar(Bohemian Rhapsody) e il candidato all’Oscar®(Tina – What’s Love Got to Do with It). Il film, carico di adrenalina e tensione, arriverà nelle sale italiane il 10 aprile 2025.La trama diAl centro della storia troviamo Charlie Heller (), un geniale ma introverso decodificatore della CIA che vive una routine solitaria nel seminterrato del quartier generale di Langley. La sua vita tranquilla subisce un drastico cambiamento quando sua moglie viene tragicamente uccisa durante un attacco terroristico a Londra.Quando i suoi superiori si rifiutano di intervenire, Heller decide di agire da solo, mettendosi sulle tracce dei responsabili.