Secoloditalia.it - No Meloni day, centri sociali e Pro-Pal indemoniati: vernice rosso-sangue e minacce di morte. Che c’azzecca con la scuola?

Noday, e al corteo disseminato in mezza Italia, che mescola in un’accozzaglia rossa manifestanti dalle più svariate età e le più diverse contestazioni, collettivi,, ProPal, sindacalisti e studenti – fuori corso compresi, considerati le fasce d’età rappresentate in piazza – va in scena lo scempio della sinistra. In tutte le sue declinazioni e colorazioni e sfumature di.Al NoDay che da ieri, (giovedì 14 novembre ndr) paralizza le città a una settimana esatta dall’ultimo blocco dovuto allo sciopero del trasporto pubblico, nelle strade di Roma, Milano, Torino, Genova e Bari, si rispolverano vecchi slogan, insulti e provocazioni agli agenti. E si registrano danni e disordini sparsi inferti a negozi e facciate imbrattate, rigorosamente conrossa.Il Noday: sfregi a MilanoCome a Milano, dove alcuni manifestanti del corteo NoDay, vestiti con tute bianche e mascherati, hanno lanciato palloncini caricati a smaltocontro la facciata del supermercato Carrefour di via Visconti di Morrone, in pieno centro cittadino.