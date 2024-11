Napolipiu.com - Napoli su Debast, il centrale che ha stregato Conte con il Belgio

Leggi su Napolipiu.com

Il difensore dello Sporting ha impressionato durante Italia-: le ultime sul possibile colpo di gennaioIlpianifica il mercato di gennaio e spunta un nome a sorpresa per la difesa. Antonioe Giovanni Manna hanno messo gli occhi su Zeno, gioiello dello Sporting Lisbona che ieri ha brillato con ilcontro l’Italia.: Il profilo che fa impazzireClasse 2003,è il prototipo del difensore moderno: forte fisicamente, abile nell’impostazione e con un destro educatissimo. Le sue qualità sono esplose anche in Champions League, dove ha realizzato un gol pazzesco contro il Lille da distanza siderale.Lo Sporting fucina di talentiIl club portoghese, che ha lanciato campioni come Ruben Amorim (ora al Manchester United) sotto la guida di Joao Ferreira, continua a sfornare talenti.