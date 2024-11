Zon.it - M’Illumino di Viola, M. S. Severino si unisce alla campagna nazionale per la giornata dei nati prematuri

Palazzo Vanvitelli si illumina diDopo aver colorato di blu il Palazzo Vanvitelli nelladi ieri (Giovedì 14 novembre) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete e le attività di prevenzione, domenica 17 novembre 2024, la sede del Comune di Mercato S., come tanti altri luoghi pubblici in Italia, sarà illuminata diper laMondiale dei: un’occasione speciale per sensibilizzare la comunità sull’importanza della cura dei neoe per promuovere la ricerca sulle cause e la prevenzione dellatà.L’iniziativaL’iniziativa,quale ha aderito l’Amministrazione comunale, è promossa dSocietà Italiana di Neonatologia (SIN) insieme a Vivere ETS – coordinamentodelle associazioni per la neonatologia.