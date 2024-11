Meteo la sorpresa nel fine settimana | freddo polare e anche neve

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’autunno si fa sentire con forza in Italia, portando temperature minime in picchiata e gelate diffuse su gran parte del territorio. Questa ondata di, insolita per il mese di novembre, sta registrando valori record e disegnando scenari climatici tipicamente invernali. Secondo Antonio Sanò de Il.it, molte città italiane stanno vivendo uneccezionale. Roma ha toccato i 2°C, segnando la temperatura minima più bassa degli ultimi 12 anni. >> “Preparativi a piangere”. Ballando con le stelle, Veera avvisa pubblico e giuria su Massimiliano Ossini: cosa sta per succedereFirenze si avvicina a due giorni di gelate nelle periferie, mentre la Pianura Padana si risveglia imbiancata da Veneto a Piemonte, a causa delle gelate diffuse. Le previsioni per sabato indicano una giornata stabile ma diversificata tra Nord, Centro e Sud.