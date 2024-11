Romadailynews.it - Maeci “tifa” per deleghe ai patronati all’estero

Il clamore sullo scandalo deisindacalinon si placa,anzi tende ad allargarsi. Divertente la nota ufficiale diramata dall’ufficio stampa del patronato INCA CGIL in un tentativo, mal riuscito, di contraddittorio con il servizio giornalistico trasmesso sulla rubrica televisiva “Lo Stato delle Cose”, curata da Massimo Giletti, in onda giorni addietro su RAI TV 3.Secondo quanto si rileva dal comunicato, la colpa di quanto è accadutoe continua ad accadere negli istituti di patronato sparsi in tutto ilmondo è solo dello Stato, in particolare del Ministero del Lavoro edell’INPS, per il loro mancato controllo e l’inesistenza di un continuo estabile servizio ispettivo da svolgere nelle sedi dei,servizio quest’ultimo, a loro dire, più volte sollecitato alle competentiIstituzioni e mai ottenuto.