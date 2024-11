Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Bezzecchi in vetta, Bagnaia e Martin lavorano sulle gomme

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.29 Si rivede in pista Pecco, seguito da Acosta, Alex Marquez, Quartararo e Marc Marquez.chiude un giro in 1:40.517.15.27si rimette a spingere e, dopo un ottimo T1, si accontenta di un 1:41.156 molto lontano dal suo 1:39.829.15.25rimane ancora ai box analizzandoe moto, mentredecide a sua volta di fermarsi.15.24 Di nuovo in pista, Vinales, Morbidelli e Bastianini.prosegue nel suo run ma molla nel T3 dopo un buon T1.15.22 Ancora Jorge, arriva al T2 con 246 millesimi di ritardo, quindi 181 al T3, chiude il suo nuovo tentativo in 1:40.305 ed è quinto a 476 millesimi da. Difficoltà nel T4 perator.15.20 Jorgesi mette a spingere arriva al T3 con 191 millesimi di ritardo da, quindi chiude in 1:40.