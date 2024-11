Secoloditalia.it - L’intervista. Sangiuliano: «La “resurrezione” di Trump ha ribaltato tutto: mainstream, inchieste, star e pregiudizi»

Leggi su Secoloditalia.it

«L’elezione diè stata una sorpresa, un duro risveglio, solo per ristrette élite molto autoreferenziali e per un sistema dei media che confonde i propri desideri con la realtà». È un giudizio netto, inequivocabile, finanche sereno, quello di Gennaro. Non fosse altro che da anni – e prima di altri – ha studiato da vicino le vicende politiche americane. Per questo motivo, il risultato del 5 novembre, un po’ se lo aspettava. Da autore di un’importante biografia sull’appena rieletto presidente degli Stati Uniti, sicuramente. Libro che a breve dovrà essere necessariamente aggiornato con la cronistoria di una campagna elettorale insanguinata, ma vincente., soffermiamoci sulla vittoria di: si può dire che anche stavolta giornali, intellettuali e sondaggisti non lo abbiano visto arrivare?«Da giornalista che sta ai fatti, guardavo i video dei suoi comizi e vedevo grande partecipazione: tanti giovani, donne, afroamericani, ebrei, musulmani.