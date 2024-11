Sport.quotidiano.net - La San Giobbe ci prova senza successo. Roseto dimostra di essere superiore

97 CHIUSI 76: Durante 8, Stankovic, Aukstikalnis 19, Donadoni 8, Dellosto 7, Guaiana 17, Tsetserukou 8, Pastore 8, Traini, Tiberti 8, Sacchetti 14. Allenatore Gramenzi. CHIUSI: Baldi 8, Criconia 10, Ceparano 3, Renzi 30, Longetti, Chapelli 1, Ius 2, Gravaghi 7, Raffaelli 5, Rasio 10. Allenatore Pancotto. Arbitri: Guercio, Antimiani. Parziali: 28-17, 56-40, 74-57.– Sonora sconfitta per la Sansul campo della capolista. Alla vigilia probabilmente chiunque avrebbe firmato per tirare 15/36 da tre punti in casa della prima della classe; solo che poi a questo dato va aggiunto il 13/26 ai liberi e la montagna di palle perse (22). Numeri su cuicapitalizzaproblemi la superioritàta finora: undici vittorie in altrettante partite e sei lunghezze di vantaggio sulla seconda piazza.