La Fiumicinese protagonista con le sue giovani promesse

Laal femminile alla ribalta nazionale. La stagione agonistica è terminata da poche settimane ed è tempo di bilanci prima di ripartire per la stagione 2025. La società da diversi anni, oltre al classico impegno con le squadre maschili, ha ampliato e non di poco anche l’attività del team femminile. La squadra si è distinta per i pregevoli risultati conseguiti: soprattutto le Esordienti hanno fatto la voce grossa. La parte del leone l’ha fatta Ginevra Sambi. L’atleta faentina si è mostrata infatti un vero talento della categoria con podio tricolore raggiunto su strada e la vittoria nella prova di campionato regionale su strada. A dare manforte a Ginevra sono poi state le compagne Anita Andreoli campionessa provinciale su strada, Elena Senni campionessa provinciale su pista e Anita Valbonesi.