Calciomercato.it - Italia, la gioia di Tonali e Di Lorenzo: doppio annuncio in diretta

Leggi su Calciomercato.it

L’vince e convince contro il Belgio: il commento dei protagonisti nel post partita. Daa DiUn gol di Sandroha deciso la sfida tra Belgio evalida per la penultima giornata della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri vincono in modo autorevole imponendo un gioco interessante, soprattutto nel primo tempo, suggellato dalla rete pesante dell’ex milanista., ladie Diin– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Proprioha commentato la vittoria in terra belga ai microfoni di ‘Rai1’ nel post partita: “Bello trovare il primo gol in nazionale e vincere così. Abbiamo dimostrato che ci giochiamo ogni partita ed è bello perchè nel gruppo c’è molta serenità. Abbiamo trovato la stabilità e fuori dal campo ci divertiamo.