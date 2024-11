Thesocialpost.it - Italia, 21enne ucciso con colpo di pistola alla testa: “Ce n’era stato un altro”

Leggi su Thesocialpost.it

Un giovane di 21 anni, Stefano Cirillo, èieri sera con undiin contrada Monsoreto, nel comune di San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria. I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco.All’arrivo, i militari hanno trovato il corpo senza vita di Cirillo, originario di Cinquefrondi e già noto alle forze dell’ordine per oltraggio a pubblico ufficiale. Le indagini sono in corso e al momento non si esclude alcuna pista.Questo episodio segue unomicidio avvenuto lo scorso aprile nella stessa area: Domenico Oppedisano, un operaio di 24 anni, fua colpi diin località Prateria, sempre a San Pietro di Caridà. La comunità locale è scossa da questi eventi violenti, che evidenziano una crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona.