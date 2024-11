Lanazione.it - Il quarto compleanno del Circolo Scherma Arno: "Grandi risultati. Gli atleti il cuore pulsante"

Lo scorso sabato pomeriggio, presso la sala polifunzionale Don Angelo Orsini del Comune di Calcinaia si è svolta una cerimonia in occasione delanno di attività del "A.S.D.". La cerimonia si è aperta con i saluti e i ringraziamenti da parte del Presidente Gianluca Alessandrucci all’amministrazione comunale, ai maestri, agli istruttori e a "tutti glied atlete che ogni giorno, con i loro intensi allenamenti, animano l’attività del nostro, rappresentandoci periodicamente, sul territorio italiano e nelle competizioni sportive ai vari livelli". Per l’occasione si sono ricordati i quattro anni di attività trascorsi. "Oggi si vede concretizzato il nostro obiettivo, non solo dal punto di vista agonistico. Al momento, infatti, contiamo oltre quarantadistribuiti fra le varie categorie".