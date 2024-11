Metropolitanmagazine.it - Il punto sulla classifica di Europa League e le speranze delle italiane

L’edizione 2024 – 25 è decisamente un evento a 2 facce per le, anzi, meglio sarebbe dire per le romane. Sono infatti Roma e Lazio a rappresentare l’Italia nella stagione in corso. Mentre i biancocelesti viaggiano a vele spiegate, solitari in cima alla, con 4 vittorie su 4 incontri, la Roma si dibatte sotto la metàrischiando di dover affrontare uno spareggio all’ultimo sangue con unasecondete.In realtà la fase eliminatoria è ancora lunga essendosi disputati solo quattro degli otto incontri previsti ma la crisi della Roma, con la recentissima rimozione di Ivan Juric, sostituito da Claudio Ranieri, non investe solo l’ma anche il rendimento in Serie A dove i giallorossi stanno disputando il peggior inizio di stagione da 20 anni a questa parte.