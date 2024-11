Gaeta.it - Il prosciutto crudo di Cuneo DOP trionfa alle ATP Finals 2024 di Torino

IldiDOP ha conquistato il palato degli appassionati durante le recenti degustazioni tenutesi a, in occasione delle ATP. Questa manifestazione, che si svolge nel suggestivo contesto dell'Archivio di Stato, ha visto un'accoglienza calorosa per il celebre prodotto gastronomico piemontese, celebrato per la sua qualità e tradizione.Un evento di prestigio: Casa Gusto e le ATPIl programma di degustazioni presso Casa Gusto è stato parte integrante del prestigioso torneo internazionale di tennis, che ha riunito i migliori otto tennisti del mondo aper la quarta edizione consecutiva. L'iniziativa è stata organizzata dalla Regione Piemonte, offrendo un connubio perfetto tra sport ed enogastronomia. La scelta di accostare ildiDOP a prodotti locali rappresenta un modo per promuovere l'heritage gastronomico della regione di fronte a un pubblico composto sia da turisti che da appassionati sportivi.