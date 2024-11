Bubinoblog - IL PATRIARCA 2: LA SAGA FAMILIARE CON CLAUDIO AMENDOLA PROTAGONISTA E REGISTA

Al via, venerdì 15 novembre, in prima serata su Canale 5, la seconda avvincente stagione de Il, connel doppio ruolo didella serie.riprende i panni di Nemo Bandera, l’imprenditore tanto affascinante quanto spietato, che ha costruito il suo impero criminale sotto la copertura dell’azienda ittica Deep Sea, da dove gestisce una rete di narcotraffico che gli consente di mantenere il controllo sulla città marittima di Levante.Sono felice di aver rinnovato la mia collaborazione conin questo doppio ruolo die attore. – commenta Camilla Nesbitt, CEO di CAMFILM- Il2 è una serie che sono certa appassionerà gli spettatori: unaricca di colpi di scena ed emozioni, imperniata su personaggi controversi e imprevedibili, ambientata, come in occasione della prima stagione, in una terra magnifica come la Puglia.