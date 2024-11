Biccy.it - Il confessionale interviene dopo che Tommaso rivela notizie esterne al GF

Leggi su Biccy.it

Da lunedì notteFranchi ha iniziato are a MariaVittoria Minghetti e ad altri gieffinie informazioni dall’esterno della casa del Grande Fratello. L’idraulico toscano ha parlato di fatti di cronaca, di televisione, ma anche di dinamiche del reality e della popolarità dei vari concorrenti. Per questo motivo molti utenti sul web pensano che il gieffino potrebbe subire un provvedimento disciplinare. Qualcuno ipotizza una nomination immediata, altri addirittura una possibile squalifica. Di sicuro però qualcosa è già accaduto, ilsi è mosso per bacchettare.Ili sussurri diFranchi.Ieri serae MariaVittoria erano a tavola, lui le ha preso la mano e lei ha detto: “Oddio pensavo che mi stavi scrivendo qualcosa“. Il gieffino infatti in questi giorni, oltre che sussurrare cose accadute all’esterno ha anche usato il dito per “scrivere” delle parole sulle braccia della sua amica speciale.