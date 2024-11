Oasport.it - Golf, alle Bermuda gioco sospeso per vento forte. Guidano la classifica Lower e Springer, c’è spazio per Molinari

Prime 18 buche contraddistinte da unquelle del Butterfield Barracuda Championship, appuntamento ormai fisso da qualche anno in mezzo all’Atlantico fine anno. Il giro è stato infatti interrotto a causa delle raffiche troppo forti che non facevano rimanere ferma la palla sui green e riprenderà domani mattina7 a.m. (UTC-4).A guidare laprovvisoria del primo round sono gli statunitensi Justine Hayden, due volti “nuovi” del circuito maggiore americano che però sui fairway del Port RoyalCourse hanno saputo addomesticare labrezza di mare e portare in club house uno score di -6 (65 colpi). Appena dietro, ad un solo colpo di distanza a -5, altri 3 giocatori a stelle e strisce: Patrick Rodgers, Joseph Bramlett e Kevin Dougherty (quest’ultimo fermato alla 17 con ancora una buca da giocare).