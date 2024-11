.com - Ghostface Killah domani sera a Bologna – 16 Novembre 2024

Leggi su .com

Se ne parla ormai da mesi:, rapper statunitense membro del collettivo hip hop Wu-Tang Clan, arriva in Italia il 16precisamente a, nella capitale dell’hip hop Italiano. L’evento firmato “Original Bolo Chapter BoogieThon”, oltre a ospitare eccezionalmente un nome di rilievo comein Italia, vuole essere un raccordo fra l’origine della cultura hip hop e la sua evoluzione.Da qualche giorno vengono svelati gli ospiti dell’evento che includono:Opening Act Inoki – PL/FCE – Akran – Brenno Itani – Faida Clan Maestro di Cerimonia DONALD D ( Rhyme Syndicate /The BBoys ) del Bronx NY Music Selecta Stritti – Kalyweed – Django – Triggafinga – Dj Nersone Bboys and Bgirls Acts Fightin’soul – Breathe Funk – Groovin’Hustler Beatboxer Zero Programma All Stars, DHAP – Emzi Writing Flyer a cura di DRAW (SPACE)L’evento si svolgerà al Dumbo Binario Centrale, uno dei locali più cool e in voga aoggi.