Furto in farmacia a via Irno | vetrina sfondata con piede di porco

Tempo di lettura: < 1 minutoHanno impiegato due minuti e 50 per sfondare lablindata e antiproiettile con un bastone di metallo e rubare all’interno dellaArtemis di vianel cuore di Salerno.Cinque persone si sono introdotta all’interno dell’attività commerciale e hanno rubato la cassa automatica, facendo perdere le proprie tracce in pochi minuti, nonostante le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri del nucleo radiomobile di Salerno agli ordini del Capitano Gianluca Girardo sono intervenuti in breve tempo. All’arrivo degli uomini dell’arma però i malviventi erano già riusciti a fuggire.L’allarme è partito dal titolare della. Ilsi inserisce in un lungo elenco di colpi analoghi che nelle ultime settimane stanno colpendo diverse attività commerciali a Salerno e nei comuni vicini.