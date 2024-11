Sport.quotidiano.net - Fortitudo, il dopo Tedeschi e Cividale in un solo giorno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 15 novembre 2024 -decisivo per la. Mentre domani sera la squadra sarà in campo alle 20 per la sfida didel Friuli contro la Gesteco di coach Stefano Pillastini, domani mattina alle 9.30 è in programma l’assemblea dei soci che deciderà il presente e il futuro dellala decisione del presidente Stefanodi rimettere il proprio mandato. Tornando al campo al confronto diarriva unareduce da due sconfitte consecutive, Rieti e Torino e decisa a vendere cara la pelle in casa della seconda forza del campionato. “Affrontiamo una squadra imbattuta in casa e che sta facendo un campionato di alto livello - Devis Cagnardi - Squadra e conduzione tecnica sono il risultato di un progetto che arriva da lontano, con diverse stagioni a plasmare un meccanismo tecnico ed organizzativo che funzionano alla perfezione.