Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team Track Stars Lista Carte Della Squadra Stelle Dell’Atletica

Ildi EA FC 25 per la popolare modalità Ultimateè stato svelato. Lespeciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 15 novembre.mette in evidenza i giocatori che hanno dimostrato abilità atletiche eccezionali sul grande palcoscenico, con miglioramenti agli attributi fisici di ciascunStar—dall’accelerazione e velocità allo scatto, all’agilità, equilibrio, forza, elevazione e persino resistenza. Alcuni giocatoriStar riceveranno anche modifiche tematiche a PlayStyle+ e al Ruolo per rispecchiare queste caratteristiche esplosive.Iaggiungeranno una dose di atletismo alla tuadi Football Ultimate—accedi a Football Ultimateper scoprire gli Obiettivi tematici, le Sfide Creazione Rosa e gli eventi Rush presenti durante tutta la campagna.