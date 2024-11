Thesocialpost.it - Donald Trump sceglie il no vax Robert Kennedy jr: sarà segretario alla Sanità

Il Presidente elettoha finalmente confermato le speculazioni: ha nominatoF.Jr., noto per il suo attivismo contro i vaccini, come nuovodel Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. La notizia è stata resa pubblica dallo stesso.Leggi anche: Taranto, donna trovata morta in un’auto: ipotesi omicidio«Sono lieto di presentareF.Jr. comedella Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti», ha scrittosu X. «Per troppo tempo, gli americani hanno subito l’influenza negativa del complesso alimentare e delle industrie farmaceutiche, che hanno dato vita a inganni e disinformazione in tema di salute pubblica».Il presidente ha proseguito dicendo: «La salute e la sicurezza dei cittadini americani rappresentano la priorità fondamentale di qualsiasi amministrazione.