Disney+ e il panorama delle serie tv | progetti in arrivo tra numeri e novità

Facebook WhatsAppTwitter Disney ha di recente annunciato risultati positivi per il suo ultimo trimestre, rivelando una crescita significativa nel settore dello streaming. Con l’introduzione di un piano promozionale con pubblicità, il 60% dei nuovi abbonati ha scelto di attivarlo. Nel mese di settembre,e Hulu hanno raggiunto insieme 174 milioni di abbonati, di cui 120 milioni solo per. Quest’ultimo ha visto un incremento di 4.4 milioni di nuovi utenti, mentre Hulu conta 47.4 milioni di abbonati, con 4.6 milioni che hanno optato per l’opzione Live TV, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti.Possibile reboot di Friday Night LightsUniversal Television sta esplorando l’idea di un reboot della storica“Friday Night Lights“. Sotto la direzione di Jason Katims, Peter Berg e Brian Grazer, il nuovo progetto promette di mantenere il tema del football liceale ma con una narrativa fresca e un cast rinnovato.