"De-lin-quen-ti": Del Debbio corregge Antonio Caprarica: la verità su Torino | Video

A 4 di Sera, su Rete 4, si parla dei fatti di, con le violenze di piazza del No Meloni Day: studenti, centri sociali e pro-Palestina da un lato, poliziotti dall'altro a garantire l'ordine pubblico. Ne è nata una guerriglia senza quartiere, sconcertanti, con i cosiddetti "antagonisti" e "antifascisti" che hanno intonato cori vergognosi contro le forze dell'ordine per poi assalire gli agenti, mandandone 15 al pronto soccorso, storditi e intossicati dall'esplosione di un ordigno "urticante" rudimentale, fabbricato dagli stessi manifestanti. A testimonianza di quanto poco fossero "democratici" gli intenti di molti di loro. In studio, tra gli altri ospiti di Paolo Del, ci sono Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara con i poliziotti senza se e senza ma, e, storico corrispondente dei Tg Rai da Londra, che invece vuole fare un distinguo.