Gaeta.it - Cuorgnè: operazione di rimozione dei veicoli abbandonati migliora la sicurezza urbana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un’importante iniziativa volta a preservare la vivibilità del territorio,ha recentemente concluso un’didi. Questo intervento, realizzato in via Famiglia Rossatti, ha visto ladi un’auto che era stata lasciata per lungo tempo nelle vicinanze del centro cittadino, destando non poche preoccupazioni tra i residenti della zona. L’iniziativa si inscrive in un più ampio piano di azione delle autorità locali per garantire un ambiente urbano più decoroso e sicuro.L’importanza delladeiLa presenza dinelle strade dinon rappresenta solo un problema estetico, ma anche un serio rischio per lapubblica. Secondo le normative sul Testo Unico Ambientale, iin questione sono considerati rifiuti, e la loroè essenziale per favorire un ambiente urbano in ordine.