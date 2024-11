Thesocialpost.it - Corriere Amazon licenziato: “Dovevo consegnare 150 pacchi in 6 ore, impossibile”

Un caso di licenziamento legato alle condizioni di lavoro nel settore della logistica sta sollevando polemiche in provincia di Pisa. Valter De Cillis, ex dipendente trentenne di una ditta di logistica che opera per conto di, ha denunciato pubblicamente il suo licenziamento, sostenendo di essere stato allontanato per non aver consegnato un numero sufficiente dientro tempi ristretti. “150in 6 ore,rispettare i tempi”Secondo De Cillis, le richieste dell’azienda erano irrealistiche: 150 consegne in 6 ore, un carico che, a suo dire, lo costringeva spesso a riportare indietro inon consegnati. Questo sarebbe stato il motivo principale delle oltre 30 contestazioni disciplinari ricevute negli ultimi due anni e dei successivi 40 giorni di sospensione.