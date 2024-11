Lanotiziagiornale.it - Contratto metalmeccanici, il dovere di intervenire del governo

Magari fosse la “Partita del secolo”, quell’incredibile Italia-Germania 4-3 che si giocò allo stadio Azteca di Città del Messico il 17 giugno 1970. Oggi che la gara si disputa su tutt’altro terreno, quello del lavoro, il risultato è purtroppo a nostro sfavore. Uno 0-1 che difficilmente riusciremo a pareggiare prima del 90’. Parliamo, nello specifico, deldei. È di pochi giorni fa la notizia del rinnovo degli accordi dei lavoratori delle case automobilistiche e delle aziende metalmeccaniche tedesche, che coinvolge una platea di quasi 4 milioni di dipendenti di aziende come Bmw, Mercedes-Benz etc. – non Volkswagen che viaggia per conto proprio.Alla fine, dopo le manifestazioni di protesta delle ultime settimane, i sindacati (che chiedevano aumenti del 7% di stipendio in 12 mesi) e i datori di lavoro (che proponevano invece incrementi del 3,6% spalmati su 27 mesi) sono giunti a un compromesso: le retribuzioni saliranno del 5,5% in 25 mesi.