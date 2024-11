Gamberorosso.it - Chiude il 'bar della Scala': l’azienda americana mette fine a 45 anni di storia

Leggi su Gamberorosso.it

«L’ingresso degli artisti è sempre stato in via Verdi. C'è stato Pavarotti, Muti, Fracci, Favignano. Tutti passavano da qui, dal nostro bar», racconta Luigi Speranzella ai microfoni di Alanews, con la voce incrinata dal rammarico per la chiusura definitiva del Caffè Verdi. Dopo 45accanto al Teatro alla, lo storico locale che ha accolto artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Carla Fracci e Luciana Savignano, spegne le luci per sempre.La mano di Blackstone e l’addio senza appelloA decidere il destino del Caffè Verdi è stata Blackstone, colosso degli investimenti americani, che ha scelto di non rinnovare il contratto d’affitto. Speranzella spiega: «Abbiamo cercato di negoziare il canone, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. Hanno detto che avevano altri programmi e interessi».