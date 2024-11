Ilrestodelcarlino.it - Cervia, torna la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Garibaldi

(Ravenna), 15 novembre 2024 - Ail Natale arriva prima. Ad una quarantina di giorni da una delle feste più attese dell’anno, già da domani (sabato 16), ladisuallestita nella centralesarà aperta a tutti, per trascorrere giornate di divertimento e vivere l’atmosfera magica del Natale. Bambini e ragazzi si sono già prenotati per trascorrere spensierati e divertenti pomeriggi. L’inaugurazione ufficiale avverrà invece sabato 30 novembre 2024, alla presenza del sindaco Mattia Missiroli e delle autorità comunali. Per informazioni sulle attività delladel, la referente è Elisabetta Zannoni (e-mail: [email protected] – cell.: 393 705 0424).