Capezzone spiana il grillino Colucci | Ma ancora parlate? ovazione in studio | Video

Capezzone spiana il grillino Colucci: "Ma ancora parlate?", ovazione in studio

"Se Elon Musk ci sta seguendo, e organizza anche i viaggi su Marte, possiamo informarlo che noi su Marte ci siamo già". Daniele, ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera, colpisce senza pietà Alfonso, "il simpatico rappresentante del Movimento 5 Stelle, cioè il partito dei banchi a rotelle". Il deputato, anche lui in collegamento con il talk dell'access prime time di Rete 4, se la prende subito: "La simpatia se la tenga per lei, non mi interessa essere simpatico". "Ha ragione lei, l'antipatico rappresentante dei 5 Stelle", replica il direttore editoriale di Libero. "Né simpatico né antipatico, parli in maniera corretta. Non si permetta!", si infervora l'onorevole, tanto da costringere Del Debbio a intervenire: "Vabbè, non era una offesa".riprende il suo discorso, ben più graffiante di una battuta: "ci parla di conti pubblici essendo il partito dei banchi a rotelle del Superbonus che ha sfasciato il bilancio dello Stato".